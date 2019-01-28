Amerikan Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD
Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçiş yaptı. Marmara Denizi
yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi 1 saat 40 dakika sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, Ege Denizi
'ne doğru seyrini sürdürdü.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:33 Kaynak: AA
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