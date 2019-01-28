Son Dakika Haberleri: Amerikan Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Amerikan Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Amerikan Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Marmara Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi 1 saat 40 dakika sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale, Çanakkale Boğazı, Güncel
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