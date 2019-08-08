Son Dakika Haberleri: Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

7 dakika önce

Amerikan savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Amerikan savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Amerikan donanmasına ait savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'na girdi. Boğaz geçişi sırasında 2 tane Sahil Güvenlik botu USS Porter isimli savaş gemisine refakat etti. - BURSA
Çanakkale Boğazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
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