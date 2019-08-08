Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
29 dakika önce
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiBURSA - Amerikan savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti
BURSA - Amerikan savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Amerikan donanmasına ait savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'na girdi. Boğaz geçişi sırasında 2 adet Sahil Güvenlik botu USS Porter isimli savaş gemisine refakat etti.
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