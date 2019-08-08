Son Dakika Haberleri: Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Genel Haber

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

29 dakika önce

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiBURSA - Amerikan savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
BURSA - Amerikan savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Amerikan donanmasına ait savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'na girdi. Boğaz geçişi sırasında 2 adet Sahil Güvenlik botu USS Porter isimli savaş gemisine refakat etti.
Çanakkale Boğazı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol kenarında mola veren aileye otomobil çarptı: 1 ölü 10 yaralı
Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 23:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]