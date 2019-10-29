Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Boğaz geçişini tamamlayan Amerikan savaş gemisi 'USS Porter', Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 'USS Porter'a 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında bir Sahil Güvenlik botu da refakat etti.
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