Son Dakika Haberleri: Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Genel Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Boğaz geçişini tamamlayan Amerikan savaş gemisi 'USS Porter', Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 'USS Porter'a 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında bir Sahil Güvenlik botu da refakat etti.

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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