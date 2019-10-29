Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

botu da refakat etti.

Boğaz geçişini tamamlayan Amerikan savaş gemisi 'USS Porter', Marmara Denizi 'nden Ege Denizi 'ne doğru yol aldı. 'USS Porter'a 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında bir Sahil Güvenlik

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ABD'li Senatör Lindsay Graham'dan Bağdadi operasyonunda yaralanan köpek ile ilgili açıklama: Erken emekliliği hak ediyor