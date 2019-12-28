Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait 71 borda numaralı 'USS Ross' isimli güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait 71 borda numaralı 'USS Ross' isimli güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 15.15 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Amerikan füze destroyeri 'USS Ross' isimli savaş gemisi, saat 16.40 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. - ÇANAKKALE
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