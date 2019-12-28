Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait 71 borda numaralı 'USS Ross' isimli güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait 71 borda numaralı 'USS Ross' isimli güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Saat 15.15 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Amerikan füze destroyeri 'USS Ross' isimli savaş gemisi, saat 16.40 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı İngiliz hükümeti yanlışlıkla yeni Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı

Son Dakika Haberleri
23:36 TMF "Şampiyonlar Ödül Töreni" yapıldı - Son Dakika
23:35 Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı - Son Dakika
23:35 "İlk tank 2021 yılında banttan inecek" - Son Dakika
23:33 TMF "Şampiyonlar Ödül Töreni" - Son Dakika
23:32 Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
22:06 ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:43:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]