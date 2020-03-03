Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, saat 18.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Ege Denizi'ne doğru yol alan Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti.


Boğaz geçişi sırasında geminin üzerinde bulunan askerler dikkat çekti. - ÇANAKKALE

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor
Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi ABD'de meydana gelen hortumda 19 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 02:32:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]