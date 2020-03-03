Son Dakika › Güncel › Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, saat 18.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Ege Denizi'ne doğru yol alan Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti.
Boğaz geçişi sırasında geminin üzerinde bulunan askerler dikkat çekti.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi ABD'de meydana gelen hortumda 19 kişi hayatını kaybetti