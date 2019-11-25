Son Dakika Haberleri: Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti
Son Dakika Dünya Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti - Son Dakika Dünya

Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti

6 saat önce

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı

Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti, System.String[]

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı.


Donanmadaki en üst düzey sivil yetkili olan Spencer, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "Esper'in istifasını istediğini" açıklamasının ardından, Başkan Donald Trump'a hitaben bir mektup yazarak görevinden ayrıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok
HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 15:40:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]