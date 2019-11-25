Son Dakika › Dünya › Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti - Son Dakika Dünya
Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti
6 saat önce
ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı
ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı.
Donanmadaki en üst düzey sivil yetkili olan Spencer, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "Esper'in istifasını istediğini" açıklamasının ardından, Başkan Donald Trump'a hitaben bir mektup yazarak görevinden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:24
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz