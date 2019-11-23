Amerikan sinemasının öncü kadınları
6 saat önce
29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara'da, 6-8 Aralık'ta Sinop'ta ve 9-12 Aralık'ta Kastamonu'da perdelerini açacak festival, Amerikan sinemasına yön veren öncü kadınların filmlerini seyirciyle buluşturacak.
29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara'da, 6-8 Aralık'ta Sinop'ta ve 9-12 Aralık'ta Kastamonu'da perdelerini açacak festival, Amerikan sinemasına yön veren öncü kadınların filmlerini seyirciyle buluşturacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19
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