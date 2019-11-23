Son Dakika Haberleri: Amerikan sinemasının öncü kadınları
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Amerikan sinemasının öncü kadınları

6 saat önce

29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara'da, 6-8 Aralık'ta Sinop'ta ve 9-12 Aralık'ta Kastamonu'da perdelerini açacak festival, Amerikan sinemasına yön veren öncü kadınların filmlerini seyirciyle buluşturacak.

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29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara'da, 6-8 Aralık'ta Sinop'ta ve 9-12 Aralık'ta Kastamonu'da perdelerini açacak festival, Amerikan sinemasına yön veren öncü kadınların filmlerini seyirciyle buluşturacak.

Kastamonu, Ankara, Sinop, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19 
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