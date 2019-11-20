Amerikan Şirketler Derneği 15. Kuruluş Yıldönümünde AmCham ödülleri sahiplerini buldu

Başkanlıkta bayrak devri gerçekleşti

İSTANBUL - Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 15. Kuruluş Yıl Dönümü Galası, Coca-Cola Operasyonlar Başkanı (President & COO) Brian Smith ile kamu ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Galanın açılış konuşmasını yapan Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu; "Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan inancımız ve güçlü üye tabanımız ile faaliyetlerimizi artırarak sürdürdük" dedi.

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulan Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 15. Yıl Dönümünde gerçekleştirdiği Gala davetinde kamu ve özel sektör liderlerini bir araya getirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen "AmCham Ödülleri" kapsamında 7 kategoride ödüller dağıtılırken, Serra Akçaoğlu dernek başkanlığını Tankut Turnaoğlu'na devretti.

Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Serra Akçaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen davete her iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcilerinden 200 kişi katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Cumhuriyeti Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell, Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve onur konuğu olarak Coca-Cola Operasyonlar Başkanı (President & COO) Brian Smith'in bulunduğu geceye, kamu temsilcileri (Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Kurulları), Amerika'dan özel sektör kuruluşları (ABD Ticaret Odası, ATS), Türk özel sektörünü temsil eden kuruluşlar ile önde gelen iş adamları, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.



Daria Darnell: "Yatırım ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Gecede bir konuşma yapan ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell; "ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişki henüz tam potansiyeline ulaşmadı. Bunu değiştirmek istiyoruz. Yatırım ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla ABD şirketlerine erişim sağlama ve Türkiye'deki iş ortamını güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Serra Akçaoğlu: "Türkiye Ekonomisine İnancımız Tam. Güçlü Üye Tabanımız ile Faaliyetlerimizi Artırarak Sürdürüyoruz"

Galanın açılış konuşmasını yapan Amerikan Şirketler Derneği Başkanı ve Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, "Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan inancımız ve güçlü üye tabanımız ile faaliyetlerimizi artırarak sürdürdük." dedi.

Akçaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Üyelerimiz arasında dünyanın önde gelen markaları var. Bu şirketler, Türkiye'ye inandıkları ve güvendikleri için ülkemize yatırım yapmış bulunuyor. Üyelerimiz ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı ve 95.000 kişiye de istihdam fırsatı sağlıyor. Üyelerimiz arasında, Türkiye'de üretim tesisi, inovasyon ve mühendislik merkezi açmış olan markalar var. Aynı zamanda, bölgesel merkezini Türkiye'ye taşımış 20 üyemiz bulunuyor. Tüm bu çalışmalar ülkemize üretim, Ar-Ge, istihdam ve en iyi uygulamaların taşınması konularında katkı sağlıyor. Üyelerimiz bu çalışmaları yaparken, hem kamu-özel sektör iş birliğini önceliklendiriyor, hem de ülkemizi global platformlarda potansiyeline yakışır şekilde temsil ediyorlar."



Tankut Turnaoğlu: "Türkiye'deki Amerikan iş dünyasının ve yatırımcıların öncü sesi olmayı sürdüreceğiz"

Başkanlık görevini devralan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu: "2014'den bu yana Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktan büyük gurur duyduğum AmCham Turkey/ABFT'nin Başkanlık görevini devralmaktan büyük onur duyuyorum. Bayrağı değerli iş insanı, Citibank CEO'su Sayın Serra Akcaoğlu'ndan devralırken, kendisine tüm katkıları ve liderliği için hem şahsım hem de AmCham Turkey/ABFT üyeleri adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Tankut Turnaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "28 yıldır Amerikan şirketindeki yöneticilik deneyimimle, bu kez AmCham Turkey/ABFT'de Başkan olarak katkıda bulunabilecek olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Hepsi birbirinden deneyimli ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimiz ve tüm üye şirketlerimiz ile birlikte Türkiye'deki Amerikan iş dünyasının ve yatırımcıların öncü sesi olmaya, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevimizi sürdürmeye ve ülkemizdeki iş ortamının güçlendirilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğiz."



Brian Smith: "Türkiye'den 9 ülkeden oluşan Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin yönetimini gerçekleştiriyoruz"

Gecenin onur konuğu olan Coca-Cola Operasyonlar Başkanı (President & COO) Brian Smith konuşmasında "Coca-Cola olarak 1964'den itibaren faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'de, ekonomiye 55 yıldır kesintisiz katkı sunabilmenin gururunu yaşıyoruz.Coca-Cola operasyonları içerisinde önemli bir yönetim üssü olan Türkiye'den 9 ülkeden oluşan Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin yönetimini gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde olduğu gibi Türkiye'de de uzun soluklu, sürdürülebilir iş sonuçları ve topluma katkı bilinciyle yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye duyduğumuz güvenle üretmeye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızla ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.



"AmCham Ödülleri" 7 Kategoride Sahiplerini Buldu

Amerikan Şirketler Derneği'nin 15. kuruluş yıl dönümünde ilk kez düzenlenen "AmCham Ödülleri", Gala gecesinde sahiplerini buldu. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketler ve projelerin ödüllendirildiği gecede, kazanan şirketlere ödüllerini jüri üyeleri takdim etti. 7 kategoride verilen ödüllerin kazananları ise şu şirketler oldu; "2018'de En Büyük Yatırım Kararı açıklayan ABD Şirketi: PepsiCo, Türkiye'de İstihdama En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi: Ford Otosan, Türkiye'den En Fazla Ülkeyi Yöneten ABD Şirketi: Verifone, Türkiye'ye En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi Projesi: Cisco İnovasyon Merkezi, "Türkiye'den İhracata" En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi: Ford Otosan, Bir ABD Şirketi ile Ortaklık Yaparak "Türkiye'den İhracata" En Çok Katkıda Bulunan Türkiye Şirketi: Yeşim Tekstil (Nike ile işbirliği kapsamında), ABD- Türkiye İş Diyaloğuna En Çok Katkıda Bulunan Kişi Onursal Ödülü: Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu."



AmCham Turkey/ABFT Hakkında

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT), Türkiye'de faaliyet gösteren ABD şirketlerinden oluşan bir ticaret birliği ve sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'de 2004 yılında kurulan dernek, Türkiye-ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevi görerek, Türkiye'deki iş ortamının güçlendirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı hedeflemektedir.

AmCham Turkey, Türkiye'de 50 milyar doların üzerinde yatırımı olan ve 95.000'den fazla istihdam üreten 100'ü aşkın Amerikan şirketini temsil etmektedir. www.amchamturkey.com