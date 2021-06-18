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AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi - Son Dakika

AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi

18.06.2021 13:49
AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi, System.String[]

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) 17. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu seçildi.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) 17. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AmCham Türkiye 17. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 günü İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçim ile AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu seçildi.

2019 yılında dönemin AmCham Başkanının bölgesel bir role atanması sebebiyle Başkan Vekilliğinden Başkanlığa atanan Tankut Turnaoğlu, Ekim 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışmalar neticesinde üyelerin desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

İkili ticarette pandemi döneminde kaydedilen artış G7 arasındaki tek örnek

Açıklamada görüşlerine yer verilen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde hayata geçirebilecek güçlü bir potansiyel olduğunu vurguladı.

Ticaret ve yatırımın iki ülke arasındaki stratejik ilişkide kilit nitelikte önem taşıdığına dikkati çeken Turnaoğlu, "İş dünyası olarak iş birliklerimiz yoluyla küresel istikrara ve istihdama sağladığımız katkının, her iki ülke için ekonomik ve ticari alanlarda gelecekte büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüdüğü ihraç pazarları arasında yer alan ABD, Türkiye'de 2. en büyük yatırımcı ve Türkiye'nin 4. en büyük ticari ortağı. İkili ticarette pandemiye rağmen kaydedilen artış ise G7 ülkeleri arasındaki tek örnek olma özelliği taşıyor. İkili ticaret ve yatırımların geliştirilmesinde köprü görevi gören AmCham Türkiye olarak, üyemiz Amerikan şirketleri ile birlikte yeni dönemde de ekonomik iş birliğini destekleyecek her türlü çalışmaya odaklanmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

???????Farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda ABD şirketinin Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığını belirten Turnaoğlu, "Biz de AmCham olarak Yönetim Kurulumuzun seçiminde bu sektörel çeşitliliği ve ABD şirketlerinde üst düzey roller üstlenen kadın-erkek yöneticilerimizin dengeli şekilde temsil edilmesini gözettik. Yönetim kurulumuzda temsil edilen sektörler arasında; hızlı tüketim ürünleri, enerji, havacılık, ilaç ve tıbbi cihaz, gıda, tarım, teknoloji, lojistik, finans, endüstriyel üretim, kimya, turizm, e-ticaret, marka yönetimi/reklam, insan kaynakları, hukuk, mali danışmanlık ve araştırma yer alıyor. Danışma Kurulumuzda da eğlence, sanayi ve ilaç sektörleri bulunuyor. Türkiye'yi global pazarlara taşıyan güç olma ana hedefimize uygun şekilde Türkiye-ABD arasındaki güçlü ekonomik-ticari bağları yansıtan bir yönetim kurulu oluşturduk." açıklamasında bulundu.

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ise "Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki temasların güçlü biçimde sürdürülmesi, her iki ülkede refah seviyesinin arttırılmasında büyük önem taşıyor. İkili ticareti etkileyen güçlüklerin bir an önce giderilmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi
AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kafkasya, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi - Son Dakika Ekonomi


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