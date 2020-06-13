Amerikan Şirketler Derneği toplantısında küresel tedarik rotaları değerlendirildi - Son Dakika

Amerikan Şirketler Derneği toplantısında küresel tedarik rotaları değerlendirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, tedarik zincirinde kırılma yaşamayan ve salgın sürecini koordineli şekilde yöneten az sayıda ülke arasında yer aldı.

Amerikan Şirketler Derneği toplantısında küresel tedarik rotaları değerlendirildi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye, tedarik zincirinde kırılma yaşamayan ve salgın sürecini koordineli şekilde yöneten az sayıda ülke arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ABD merkezli şirketleri temsil eden Amerikan Şirketler Derneği'nin (AmCham Türkiye/ABFT) Kovid-19 pandemisi döneminde sosyal, ekonomik ve ticari iş birliklerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlediği toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır video konferans yöntemiyle konuk oldu.

Toplantıda, Türkiye'deki ABD yatırımlarının katkısı, mevcut tedarik zincirinin devamlılığı ve yeni tedarik rotaları değerlendirildi.

Toplantıda aynı zamanda, Kovid-19 pandemisi ile mücadelede ve sonrasında Türkiye'nin teknoloji, Ar-Ge ve üretim merkezi olarak izlemesi gereken stratejiler de görüşüldü.

Türkiye salgın sürecini koordineli bir yaklaşımla yönetti

Toplantıda konuşan Kacır, Türkiye'nin Kovid-19 döneminde aldığı önlemler ve attığı adımlar ile sürdürülebilir büyüme sağlama konusunda uzun vadeli açılımlar gerçekleştirdiğine işaret etti.

Bu dönemde "öz yeterlilik" kavramının ön plana çıktığını aktaran Kacır, Türkiye'nin tedarik zincirinde kırılma yaşanmayan ve salgın sürecini koordineli şekilde yöneten az sayıda ülke arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye-ABD arasında bu dönemde ortaya çıkan yatırım ve ticaret fırsatlarının iyi değerlendirilmesinde ve yeni stratejiler geliştirilmesinde karşılıklı iletişimin önemini hatırlatan Kacır, "Kovid-19 pandemisi döneminde ABD-Türkiye arasındaki dayanışma ve iş birliği güçlenerek devam etti. Amerikan şirketlerinin Ar-Ge merkezlerini ve küresel araştırma programlarını Türkiye'ye taşıması konusunda iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Öncelik küresel değer zincirine entegrasyon

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise Türkiye'yi global pazarlara taşıma hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin rekabet gücünün korunmasına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"AmCham Türkiye olarak, 110'u aşkın üyemiz ile birlikte, Kovid-19 salgınının ülkemizdeki etkilerini en az hasarla atlatmak üzere süreci tüm hassasiyetimizle yürütmekteyiz. Bununla birlikte üye şirketlerimiz Kovid-19 ile mücadeleye destek kapsamında hem ülkemizde hem de globalde birçok farklı uygulamayı faaliyete geçirdiler. Bu dönemde üye şirketlerimiz salgının Türkiye'de yayılmasının önlenmesi amacıyla bugüne kadar 40 milyon TL destek sağladı. AmCham Türkiye olarak Türk KOBİ'leri ve startup'larının, Kovid-19 sonrası dönemde yeniden yapılandırılması öngörülen küresel tedarik zincirine entegrasyonu için farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte, ekonomi ve ticaretin sürekliliğini sağlamak üzere, çalıştığımız Türk KOBİ'lerinin küresel değer zincirine katılmaları yönündeki çalışmalarımıza hız kazandıracağız."

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Fatih, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 01:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerikan Şirketler Derneği toplantısında küresel tedarik rotaları değerlendirildi - Son Dakika Ekonomi

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