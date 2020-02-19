Amerikan Şirketler Derneği Türkiye'yi Global Pazarlara Taşıyor! - Son Dakika

Toplantının açılış bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı Ümran Beba Amerikan şirketleri ile bir araya geldi.

Genel Kurul açılış konuşmasını gerçekleştiren AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, uluslararası yatırımcılar olarak Türkiye'nin potansiyeline büyük inançları olduğunu vurguladı. Üye şirketlerin Türk ekonomisine kattıkları değeri vurgulayan Turnaoğlu: "Derneğimize üye 110'u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte Türkiye'yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık." dedi.

Bu gücü Türkiye ekonomisine 3 farklı alanda katkı sağlamak için kullandıklarını ifade eden Turnaoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için yarattıkları değeri şu ana başlıklar altında sıraladı:

Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması

Yetenek gelişimi ve çeşitliliği teşvik etmek

Yerel iş ortaklarını küresel değer zincirlerine taşımak

Turnaoğlu, bugün birçok Amerikan firmasının çalıştığı Türk firmalarını global değer zincirine katarak gerek üretim gerekse ihracat konusunda katkı sağladıklarını vurguladı.

T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'ye 2002 yılından bu yana toplam 217 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu tutarın dağılımına baktığımızda, bizim için her zaman önemli bir kaynak olan Amerika Birleşik Devletleri'nden, aynı dönemde, 12 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldiğini görüyoruz. AmCham, Türkiye'deki ABD merkezli şirketleri temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşu. Yatırım Ofisi olarak, ülkemizdeki yatırımları artırmak için birlikte çalıştığımız AmCham'ın değerli yönetimine ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, "Bugün burada bulunmanız, hepimizin ABD-Türkiye ilişkilerine ve ABD-Türk şirketlerinin yıllardır süre gelen iş birliğine verdiği önemin altını çiziyor." dedi.

PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı Ümran Beba: "Bir global çeşitlilik lideri olarak, bu fırsatı kadınları güçlendirme konusunda konuşmak için kullanmak istiyorum. PepsiCo'da, hizmet verdiğimiz tüketici ve toplulukların çeşitliliğini yansıtan bir işgücü yaratmaya inanıyoruz. Çeşitlilik odağımızın en önemli ayağı, şirketimizdeki ve toplumumuzdaki kadınların güçlendirilmesidir. PepsiCo Vakfı ortaklığı ile 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun eğitim ve işgücüne katılma engellerini kaldırmak ve eşitliği teşvik eden programları hayata geçirmek için 100 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt ettik. Yatırımlarımız üç ana alanda odaklanmaktadır. İlki kadın çiftçileri desteklemek, ikincisi yiyecek-içecek sektöründeki kadın girişimcilerle iş birlikleri yapmak ve üçüncüsü ise, STEM alanlarında Mentorluk vererek eğitimlerle kadınları işgücüne hazır hale getirmek." dedi.