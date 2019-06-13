Son Dakika Haberleri: Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu
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Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu

1 saat önce

600'den fazla Amerikan şirketinin Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "(Çin'e) Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz" çağrısında bulundu.

Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu, System.String[]
600'den fazla Amerikan şirketinin Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "(Çin'e) Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz" çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33 
Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi
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