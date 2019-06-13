Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu
1 saat önce
600'den fazla Amerikan şirketinin Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "(Çin'e) Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz" çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33
600'den fazla Amerikan şirketinin Başkan Donald Trump
'a gönderdiği mektupta, "(Çin'e) Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz" çağrısında bulundu.
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