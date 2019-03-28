Amerikan Soygunu Filmi

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Sıradan yaşamlar süren dört genç, Amerika tarihindeki en büyük sanat hırsızlıklarından birini gerçekleştirmeye karar verir. Fakat hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve bu soygun denemesinin hayatlarına ne getireceği konusunda gençlerin aklında soru işaretleri oluşur.Bart LaytonBart LaytonSpencer Reinhard, Warren Lipka, Eric Borsuk, Chas Allen, Betty Jean Gooch, Evan Peters, Blake Jenner, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Eddie King, Karen Wheeling Reynolds, James Rackley, Ann Dowd, Abigail Dolan, Kevin L. Johnson, Mike Stoudt, Gary Basaraba, Lara Grice, Udo Kier, Fedor Steer, Jack Landry, Wayne DuvallBiyografiAmerican AnimalsFilm4 Productions2018İngiltere, ABDİngilizce, Flemenkçe116 dk.Bir Film21.06.2019