Son Dakika Haberleri: Amerikan Soygunu Filmi

Amerikan Soygunu Filmi

1 saat önce

Amerikan Soygunu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Amerikan Soygunu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Sıradan yaşamlar süren dört genç, Amerika tarihindeki en büyük sanat hırsızlıklarından birini gerçekleştirmeye karar verir. Fakat hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve bu soygun denemesinin hayatlarına ne getireceği konusunda gençlerin aklında soru işaretleri oluşur.


Yönetmen: Bart Layton
Senaryo: Bart Layton
Oyuncular: Spencer Reinhard, Warren Lipka, Eric Borsuk, Chas Allen, Betty Jean Gooch, Evan Peters, Blake Jenner, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Eddie King, Karen Wheeling Reynolds, James Rackley, Ann Dowd, Abigail Dolan, Kevin L. Johnson, Mike Stoudt, Gary Basaraba, Lara Grice, Udo Kier, Fedor Steer, Jack Landry, Wayne Duvall
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: American Animals
Yapımcı Firma: Film4 Productions
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce, Flemenkçe
Filmin Süresi: 116 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 21.06.2019

Amerikan Soygunu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com

Amerika Birleşik Devletleri, Sinema
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