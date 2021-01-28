Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı - Son Dakika

Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı

28.01.2021 02:25
Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı, System.String[]

Amerikan teknoloji şirketlerinden Apple, Facebook ve Tesla, geçen yılın son çeyreğinde gelirlerini artırdı.

Amerikan teknoloji şirketlerinden Apple, Facebook ve Tesla, geçen yılın son çeyreğinde gelirlerini artırdı.

Apple, Facebook ve Tesla, 2020'nin ekim-aralık dönemine ilişkin bilançolarını açıklandı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri ilk kez 100 milyar doları aştı.

Firmanın geçen yılın ekim-aralık döneminde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 111,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2019'un ekim-aralık döneminde 91,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın net karı da aynı dönemde yıllık yüzde 29,3 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,25 dolardan 1,68 dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi. iPhone satışlarından elde edilen gelir, geçen yılın ekim-aralık döneminde yıllık yüzde 17,2 artarak 65,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 41,1 artışla 8,4 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 21,2 artışla 8,7 milyar dolara ulaştı.

Facebook'un geliri yüzde 33'lük artış gösterdi

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da geçen yılın son çeyreğinde gelirini ve karını artırdı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020'nin dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 28,1 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2019'un aynı döneminde 21,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin 2020 genelinde elde ettiği gelir ise yıllık yüzde 22 artarak 85,9 milyar dolara ulaştı. Firmanın 2019'daki geliri 70,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Facebook'un net karı da bu çeyrekte yüzde 53 artışla 11,2 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2019'un ekim-aralık döneminde 7,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin net karı 2020 yılı genelinde ise yıllık yüzde 58 artışla 29,2 milyar dolara çıktı.

Facebook'un 2019'un dördüncü çeyreğinde 2,56 dolar olan hisse başına karı da 2020'nin aynı döneminde 3,88 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, geçen yıl aralık itibarıyla yıllık bazda yüzde 11 artarak 1,84 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 2,80 milyar oldu.

Tesla'nın 2020'nin son çeyreğindeki karı yüzde 157 arttı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da 2020'nin son çeyreğinde geliri ve karında artış kaydedildi.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 10,7 milyar dolara çıktı. Şirket 2019'un aynı döneminde 7,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, 2020 yılının genelinde ise yıllık yüzde 28 artışla 31,5 milyar dolara yükseldi. Firma 2019'da 24,6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Tesla'nın net karı ise geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 157 artarak 270 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirket 2019'un aynı döneminde 105 milyon dolar kar etmişti.

Firmanın net karı 2020 yılı genelinde ise 721 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirket, 2019'da ise 862 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Tesla'nın 2019'un dördüncü çeyreğinde 0,11 dolar olan hisse başına karı da 2020'nin aynı döneminde 0,24 dolara yükseldi.

Tesla'nın sattığı araç sayısı ise 2020'de yaklaşık yüzde 36 artarak 499 bin 550 oldu.

Facebook, Tablet, Apple, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Asiltürk'ün ittifak açıklamalarına Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnşallah çatlaklar olmaz Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Tecrübeli hocayı Abdullah Avcı zor sakinleştirdi Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Tecrübeli hocayı Abdullah Avcı zor sakinleştirdi         
00:09
Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü         
22:53
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 02:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei