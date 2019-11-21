Son Dakika Haberleri: Amerikan Tıp Birliği'nden çağrı: Bütün elektronik sigara ürünleri derhal yasaklansın
Son Dakika Dünya Amerikan Tıp Birliği'nden çağrı: Bütün elektronik sigara ürünleri derhal yasaklansın - Son Dakika Dünya

Amerikan Tıp Birliği'nden çağrı: Bütün elektronik sigara ürünleri derhal yasaklansın

6 saat önce

Amerikan Tıp Birliği bütün elektronik sigara ve ürünlerinin derhal tamamen yasaklanmasını istedi.

Amerikan Tıp Birliği'nden çağrı: Bütün elektronik sigara ürünleri derhal yasaklansın, System.String[]

Amerikan Tıp Birliği bütün elektronik sigara ve ürünlerinin derhal yasaklanmasını istedi. Birlik bu çağrısı için ektronik sigaranın son dönemde küçük yaştakiler arasında yaygınlaşmasını gerekçe gösterdi.


Birlik ayrıca son dönemde elektronik sigara cihazından kaynaklanan ciddi akciğer sorunlarının yaşandığını da hatırlatarak konuyla ilgili yeterince araştırma yapılmadığına dikkat çekti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:19 
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