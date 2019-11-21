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Amerikan Tıp Birliği'nden çağrı: Bütün elektronik sigara ürünleri derhal yasaklansın
6 saat önce
Amerikan Tıp Birliği bütün elektronik sigara ve ürünlerinin derhal tamamen yasaklanmasını istedi.
Amerikan Tıp Birliği bütün elektronik sigara ve ürünlerinin derhal yasaklanmasını istedi. Birlik bu çağrısı için ektronik sigaranın son dönemde küçük yaştakiler arasında yaygınlaşmasını gerekçe gösterdi.
Birlik ayrıca son dönemde elektronik sigara cihazından kaynaklanan ciddi akciğer sorunlarının yaşandığını da hatırlatarak konuyla ilgili yeterince araştırma yapılmadığına dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:19
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