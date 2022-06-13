Terzioğlu İtalya 'da Filmcentre adlı şirketi kurdu. Bolu Tüneli'ni inşa eden İtalyan Astaldi S.P.A'ın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Terzioğlu, Taba Amcham Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Kanada Ticaret Odası (Yönetim Kurulu Üyesi), TESEV (Kurucu Üye), Ankara Trafik Vakfı (Kurucu Üye), İtalyan Ticaret Odası (Üye), Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Democracy Council of California Türkiye Temsilcisi, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Terzioğlu, özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. İngilizce ve İtalyanca bilen Uğur Terzioğlu, Fransız Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı, MPEA (US) Certificate Of Merit Ödülü ve İtalyan Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı'nın da sahibiydi.

Kaynak: AA

Uğur Terzioğlu, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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