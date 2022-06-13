Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti

13.06.2022 22:28
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kurucu Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, hayatını kaybetti.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kurucu Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, hayatını kaybetti.

Beş aydır tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Terzioğlu'nun cenazesi yarın memleketi Muğla'nın Milas ilçesi Kurşunlu Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Uğur Terzioğlu

1933 yılında Milas'ta doğan Uğur Terzioğlu, aile şirketi Terzizade Fabrikaları Yönetim Kurulu'nda iş hayatına atıldı.

Terzioğlu İtalya'da Filmcentre adlı şirketi kurdu. Bolu Tüneli'ni inşa eden İtalyan Astaldi S.P.A'ın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Terzioğlu, Taba Amcham Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Kanada Ticaret Odası (Yönetim Kurulu Üyesi), TESEV (Kurucu Üye), Ankara Trafik Vakfı (Kurucu Üye), İtalyan Ticaret Odası (Üye), Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Democracy Council of California Türkiye Temsilcisi, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Terzioğlu, özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. İngilizce ve İtalyanca bilen Uğur Terzioğlu, Fransız Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı, MPEA (US) Certificate Of Merit Ödülü ve İtalyan Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı'nın da sahibiydi.

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İş dünyasının duayen ismi Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti İş dünyasının duayen ismi Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Uğur Terzioğlu, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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