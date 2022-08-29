NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkınca görev başka bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkınca görev başka bir tarihe ertelendi

29.08.2022 16:24

NASA'nın Ay'a göndermeye planladığı Artemis I uzay aracının görevi, motorunda çıkan teknik bir sorun sebebiyle başka bir tarihe ertelendi. Bilim dünyasının merakla beklediği kalkışın yeni tarihinin 2 Eylül olması planlanıyor.

NASA'nın en güçlüsü olarak bilinen Artemis I uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay'a gitmek üzere kalkış yapacaktı. Ancak NASA'dan yapılan açıklamada, Artemis I'in motorundaki teknik bir arıza nedeniyle kalkışın ertelendiği duyuruldu. Kalkışın 2 Eylül'de yapılacağı öngörülüyor.

NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkması nedeniyle görev ertelendi

GÖREVİN ADI "AY TANRIÇASI"

Göreve adını veren Artemis, Yunan mitolojisinde Apollon'un ikiz kardeşi ve Ay tanrıçası olarak biliniyor. NASA astronotu Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo programı kapsamında 'Apollo 11' adlı uçuşla aya ilk ayak basan insanlar oldu.

NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkması nedeniyle görev ertelendi
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Kaynak: DHA

Florida, NASA, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkınca görev başka bir tarihe ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkınca görev başka bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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