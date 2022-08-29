NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi - Son Dakika
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NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi

29.08.2022 16:35
NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Artemis I uzay aracını Ay'a göndermeyi amaçlayan görevi, uzay aracının motorundaki teknik bir sorun nedeniyle ertelendi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Artemis I uzay aracını Ay'a göndermeyi amaçlayan görevi, uzay aracının motorundaki teknik bir sorun nedeniyle ertelendi.

NASA'nın en güçlüsü olarak bilinen Artemis I uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay'a gitmek üzere kalkış yapacaktı. NASA'dan yapılan açıklamada, Artemis I'in motorundaki teknik bir arıza nedeniyle kalkışın ertelendiği duyuruldu. Kalkışın 2 Eylül'de yapılacağı öngörülüyor.

GÖREVİN ADI 'AY TANRIÇASI'

Göreve adını veren Artemis, Yunan mitolojisinde Apollon'un ikiz kardeşi ve Ay tanrıçası olarak biliniyor. NASA astronotu Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo programı kapsamında 'Apollo 11' adlı uçuşla aya ilk ayak basan insanlar oldu.

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Kaynak: DHA

Florida, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi - Son Dakika
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