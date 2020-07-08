Amerikan üniversitelerinden Trump'ın yabancı öğrenci kararına karşı dava - Son Dakika

ABD'nin köklü üniversitelerinden Harvard ve Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Donald Trump yönetiminin, sonbaharda online eğitim yapacak üniversitelerin yabancı öğrencilere yönelik kararının iptali için dava açtı.

Trump yönetiminin, sonbahar döneminde tamamen online eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartını getiren kararının ardından Harvard ve MIT'den karşı atak geldi.

Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, yaptığı yazılı açıklamada, Trump yönetiminin kararınını eleştirdi ve hükümetin okullara yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda baskı uygulamak için böyle bir adım attığını savundu.

MIT ve Harvard, Boston Federal Mahkemesine yaptıkları başvuruda, Trump yönetiminin bu kararının iptalini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan okulların sonbaharda yeniden açılması gerektiğini savunuyor.

Trump yönetiminin "yabancı öğrenci" kararı

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) pazartesi günü yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğine işaret etmiş, hali hazırda ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için bu öğrencilerin kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğinin altı çizilmişti.

Ayrıca hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.