Amerikan Uzay Güçleri'nin amblemi Star Trek'ten mi çalındı? ABD Ordusu: Önce biz bulduk

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Amerikan Uzay Güçleri'nin amblemini tanıttı. Amerikan silahlı kuvvetlerinin altıncı kolunun simgesi, ünlü bilim kurgu dizisi ve filmi Star Trek'in amblemine fazlasıyla benzemesi sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu.



Yıldızlı bir fonun üzerine yerleştirilmiş yörüngedeki bir cismin çevrelediği oklu sembolü gören birçok kişi bilim kurgu dizisinden çalındığını iddia etti.