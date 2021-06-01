Amerikan ve Southwest havayolu şirketleri, uçakta yaşanan bir kavga nedeniyle alkol satışlarını erteledi - Son Dakika

NEW Amerikan havayolu şirketi Southwest'in, uçaklarında bir yolcunun uçuş görevlisine saldırması ile devam kararı aldığı alkollü içecek satışı yasağına Amerikan havayolu da katıldı.

Amerikan Airlines'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mart 2020'den bu yana yasaklanan uçuş esnasındaki alkollü içecek servisinin 13 Eylül'e kadar ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin salgın boyunca yolcularla uçuş görevlileri arasındaki teması azaltmak için alkollü içecek servisini durdurduğu ancak yasağın haziranda kaldırılması planlandığı halde Southwest uçağında yaşanan "rahatsız edici" olaydan dolayı uzatma kararı alındığı kaydedildi.

American Airlines Uçuş Hizmeti Eğitim ve İdaresi Genel Müdürü Brady Byrnes da, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, alkolün yolcularda anormal davranışlara katkıda bulunabileceğini belirterek, "Amerikan Airlines, çalışanlarımıza bu tür saldırı ve muameleye asla izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Southwest Airlines, 30 Mayıs'ta Sacramento'dan San Diego'ya giden uçağındaki bir yolcunun uçuş görevlisine saldırması sonucu Kovid-19 tedbirlerinin azaltılmasıyla haziranda başlaması planlanan alkollü içecek servisini ertelediklerini duyurmuştu.

Yolcular tarafından cep telefonuyla çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyada tepki toplarken, saldırgan yolcu uçak yere indikten sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.