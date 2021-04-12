Amerikan yapımı filme Türk yönetmen

Yirmiden fazla ülkede gösterime girecek olan Shame filmi, yurt dışındaki birçok festivale de katılacak.

Los Angeles merkezli Three Flames Pictures Yapım ve Trevor Morgan Doyle, Alexa Khan, Nadira Akhonova prodüktörlüğünde gerçekleşen Shame filmi, farklı hikayesi ile adından söz ettirecek.

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