Amerikan yüz tanıma şirketi kullanıcı bilgilerini çaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikan yüz tanıma şirketi kullanıcı bilgilerini çaldırdı - Son Dakika

Amerikan yüz tanıma şirketi kullanıcı bilgilerini çaldırdı

6 saat önce

NEW ABD'nin önde gelen yüz tanıma teknolojisi firması "Clearview AI", tüm müşteri listesinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını, ancak kısa süre içinde sorunu giderdiklerini açıkladı.

Amerikan yüz tanıma şirketi kullanıcı bilgilerini çaldırdı, System.String[]

NEW ABD'nin önde gelen yüz tanıma teknolojisi firması "Clearview AI", tüm müşteri listesinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını, ancak kısa süre içinde sorunu giderdiklerini açıkladı.

Clearview AI'nın avukatı Tor Ekeland, yaptığı açıklamada, güvenlik konusunun şirketin en büyük önceliği olduğunu belirterek, söz konusu ihlale karşı en hızlı şekilde tedbir aldıklarını belirtti.

Ekeland, "Ne yazık ki veri ihlalleri hayatın bir parçası. Sunucularımıza asla erişilmedi. Şirketin güvenlik prosedürlerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Söz konusu güvenlik açığı da engellenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Clearview AI, müşterilerine gönderdiği bildirimde, internet korsanlarının polis güçleri, kolluk kuvvetleri ve bankaları da içeren müşteri listesine yetkisiz erişim sağladığına dair bilgilendirmede bulundu.

3 milyar fotoğrafın internette yayılması önlendi

Bilinmeyen kişilerin ele geçirdiği görsellerin internette yayılmasını engellemek için harekete geçen teknoloji şirketi, Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarından fotoğraflar da dahil olmak üzere internetten 3 milyardan fazla görseli çıkardığını bildirdi.

Clearview AI'ın teknolojisinin, yüz tanımlaması için kullanıcıların internet ortamındaki kişisel görsellerinin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına izin vermesi geçen ay tartışmalara yol açmıştı.

Şirketin, internet hesaplarını kapatmaları veya hesaplarını özelleştirmelerine rağmen kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini kendi bilgi bankasından silmediği açığa çıkmış ve kamuoyu bu duruma tepki göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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