Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır - Son Dakika

Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyadeleri'nin görev şartlarının anlatıldığı bir görüntü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyadeleri'nin görev şartlarının anlatıldığı bir görüntü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Hırçın denen dalgalardan, aşılmaz denen dağlara... Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri Daima Hazır!" notuyla paylaşılan videoda, dağ ova, kar kış, gece gündüz demeden görev yapan Amfibi Deniz Piyadeleri'nin çalışma şartlarının zorlukları görülüyor. - ANKARA
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