Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır - Son Dakika

Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyadeleri'nin görev şartlarının anlatıldığı bir görüntü paylaştı.

Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyadeleri'nin görev şartlarının anlatıldığı bir görüntü paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Hırçın denen dalgalardan, aşılmaz denen dağlara... Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri Daima Hazır!" notuyla paylaşılan videoda, dağ ova, kar kış, gece gündüz demeden görev yapan Amfibi Deniz Piyadeleri'nin çalışma şartlarının zorlukları görülüyor. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
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