Amfizem Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Amfizem Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Amfizem Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Amfizem Nedenleri ve Tedavisi

03.05.2021 20:33
Amfizem Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Amfizem Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Bir tür akciğer rahatsızlığı olan amfizem; solunum yetmezliğine sebep olan bir rahatsızlıktır.

Bir tür akciğer rahatsızlığı olan amfizem; solunum yetmezliğine sebep olan bir rahatsızlıktır. Genel olarak yoğun bir şekilde sigara kullanmaktan kaynaklanan bu rahatsızlık, aynı şekilde endüstriyel hava kirliliği veya ender de olsa genetik unsurlara bağlı şekilde gelişebilmektedir.

Vücuda girmiş olan ve temiz havanın tutulduğu yer olan akciğer ucundaki hava keseleri türlü sebeplere bağlı şekilde zarar görüp görevini yerine getiremez hale gelebilmektedir. Hayat kalitesini ciddi biçimde etkileyen bu hastalık; ilerleyen durumlarda ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Bu rahatsızlıklar sonucunda hava alan keseler, esnekliği kaybeder. Türlü teknikler ve hasta bireyin yaşam stiline bağlı yapılacak farklılıklarla hastalığın ilerlenmesinin önüne geçmek mümkündür.

Amfizem Nedir?

Amfizem; nefes darlığına sebep olan bir akciğer hastalığıdır. Amfizem bulunan bireylerde, akciğerlerde bulunan alveol adlı hava keseleri zarar görmektedir. Zaman içerisinde sigara veya zararlı gazlardan ötürü alveol ve solunum yolu duvarları incelir. Geri dönüşü olmayan tahribattan ötürü amfizem oluşur.

Amfizem ile birlikte alveollerdeki esneklik kaybolur. Küçük hava keseciklerinin dışında büyük hava kesecikleri oluşur. Bu sayede hava değişimi yüzeyi azalır. Kan dolaşımına ulaşmış olan oksijen oranı azalır. Nefes verildiğinde hasar gören alveoller, düzgün çalışmayarak kirli havayla hapsedilir. Taze oksijenin ve zengin havanın girmesi adına yer kalmayarak nefes darlığı meydana gelir. Çok sık görüldüğü hastalık ise KOAH'tır. Amfizem genel olarak 40 yaş sonrası gözlemlenir.

Amfizem Belirtileri Nelerdir?

Semptomlar; bireyden bireye farklılık gösterebilir. Pek çok hastada ortak şekilde görülen bulgular; kronik öksürme ve nefes almada zorluktur. İlerleyen zamanlarda alveollerin fazla büyümesinden ötürü akciğerler genişlemek zorunda kalarak, göğüs kafesinde şişmeye sebep olabilir. Bu; fıçı göğüs şeklinde isimlendirilir. Pek çok hasta, uzun seneler boyu, amfizem ile yaşadığını fark etmez. Zaman içerisinde gelişen rahatsızlığın ilk bulguları fiziksel aktivite esnasında nefes daralması veya öksürük krizidir.

Sigara içmek; sadece hava keseciklerini değil aynı şekilde hava yollarının da tahriş olmasına sebep olur. Hasar gören nefes yollarında iltihap oluşarak, balgam meydana gelir. Hava yolları tıkalı olduğundan vücuttan atılamaz. Bu yüzden; yoğun derecede balgam üretimi yaygın bulgular arasındadır. Aynı şekilde kana yeteri kadar oksijen aktarılmamasından ötürü, birey kendini devamlı yorgun hisseder. Bireyin kendini bu şekilde hissetmesi durumunda uzman doktora başvurmak en doğru seçenek olacaktır.

Rahatsızlığın ilerleyen evrelerinde oksijen yetersizliğinden ötürü parmak uçları ve dudakta mavimsi- gri arası renklerle morarmalar oluşabilmektedir. Bu bulguların dışında; kilo kaybı, göğüsten gelen hırlama, merdiven çıkarken nefes nefese kalma, hızlı kalp atışı gibi belirtiler amfizem hastalarında görülen ortak belirtiler içerisindedir.

Amfizem Nedenleri

Amfizem hastalığının temel sebebi sigara içmektir. Sigara içen kişilerin yaklaşık olarak yüzde 10 ile 15'i hayatları boyunca amfizem hastalığını geliştirir. Bu durum; sigara içmenin oranına ve süresine bağlıdır. Pasif içicilik, duman, toz ve zehirli gazların da solunması akciğerlere zarar verebilmektedir.

Amfizem Tedavisi

Amfizem tedavisi aşağıdaki yöntemler ile belirtilebilir;

Amfizem; ilaçlarla tedavi edilen bir rahatsızlıktır.

İlerleyen durumlarda solunumun sağlanması adına ek mekanik destekler gerekli olabilir.

Amfizem hastalığı; göğüs hastalıkları uzmanları açısından tedavi edilmektedir.

Bununla beraber bazı ileri amfizem durumlarında doktor kişiye ameliyat tedavisini uygulayabilir. Bu konuda göğüs cerrahının görüşlerine başvurularak gereken değerlendirmeler ve ek tetkikler yapılarak cerrahi işlem uygulanabilir.

Amfizem Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Amfizem Nedenleri ve Tedavisi

Hava Kirliliği, Genetik, Sigara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Amfizem Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Amfizem Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti 13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti         
22:37
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu         
22:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:03:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amfizem Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Amfizem Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement