Amgen sedef ilacının haklarını 13.4 milyar dolara alıyor

New York merkezli ilaç şirketi Bristol-Myers Squibb Co, Kaliforniya merkezli biyofarmasötik şirketi Amgen'in, Celgene Corporation tarafından üretilen Otezla ilacının haklarını 13.4 milyar dolarlık bir anlaşmayla alacağını açıkladı.

Bristol-Myers daha öncesinde Celgene ile birleşme doğrultusunda gerekli mevzuatları güvenceye alma hedefiyle Otezla'yı satacaklarını duyurmuştu.

Bristol-Myers CEO'su Giovanni Caforio satış hakkında şunları söyledi:

"Bu anlaşma Celgene ile bekleyen birleşmemiz için çok önemli bir adım. Aynı zamanda Celgene takımının psoriasis (sedef hastalığı), psoriasli artrit ve Behçet hastaları için ne kadar önemli bir ilaç ürettikleri ve elde ettikleri başarıları temsil ediyor."

Bristol-Myers, satıştan sonra Celgene'in alınmasının yıl sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyor.

Bristol-Myers Ocak ayında, Celgene'i 74 milyar dolara satın almak üzere anlaşmıştı. Şirket hissedarlarının ilk başta anlaşmaya karşı gelmelerine karşın, Celgene hissedarlarının yüzde 98'i Nisan ayında birleşmeyi desteklemişti.

- İstanbul