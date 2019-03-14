Amgen Türkiye, Tübitak 2244 Sanayi Doktora Programı İle 3 Doktora Öğrencisine Burs Desteği Verecek

Biyoteknoloji şirketi Amgen Türkiye, grup şirketlerinden Mustafa Nevzat İlaç ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirmek, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik etmek ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 3 doktora öğrencisine TÜBİTAK ile burs desteği verecek. Amgen Türkiye, öğrencilere mezuniyetleri sonrasında Mustafa Nevzat İlaç'ta iş imkanı da sunacak.

Programın üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir örnek olduğunu belirten Amgen ve Mustafa Nevzat Genel Müdürü Güldem Berkman Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Güldem Berkman "TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşmelerine yönelik imza töreni 24 Ocak 2019'da gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Sn. Hasan Mandal ile üniversitelerin rektör, dekan ve öğretim üyelerinin katılımıyla düzenlenen imza törenine katılmaktan mutluluk duyduk. Program ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Destek verecek şirketlerin Ar-Ge, tasarım merkezleri ve teknoparklara sahip olması gerekiyor. Sektörün ilk Ar-Ge Merkezleri'nden birisine sahip olan firmamızın Türkiye'deki üniversitelerimizle halihazırda devam eden araştırma-destek projelerine bu projeyle yeni bir soluk kazandırmaktan ve üniversite-sanayi işbirliği projelerimizi artırarak devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz. Proje çıktılarının Türkiye ve dünyada hasta kullanımına sunulmak üzere geliştirilecek ilaçlara dönüşmesi için Ar-Ge ekibimiz doktora öğrencilerine destek olmaktan mutluluk duyacak " dedi.

Amgen Türkiye,grup şirketlerinden Mustafa Nevzat İlaç ile katıldığı bu programda TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ile 3 doktora öğrencisine 4 yıla kadar TÜBİTAK ile birlikte ayda 4500 TL/öğrenci burs desteği verecek. Bursiyerlerin, mezuniyetleri sonrasında TÜBİTAK'ın da desteğiyle şirket bünyesinde istihdamı mümkün olacak.