Üye Girişi
Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nı süsleyen 800 yıllık mermer parçaları bulundu - Son Dakika

Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nı süsleyen 800 yıllık mermer parçaları bulundu

31.12.2021 11:15
Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nı süsleyen 800 yıllık mermer parçaları bulundu

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen 9 bin yıllık Amida Höyük'te yürütülen arkeolojik kazıda, Artuklu Sarayı'nda dekoratif amaçlı kullanıldığı belirlenen 800 yıllık mermer parçaları bulundu.

" Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen 9 bin yıllık Amida Höyük'te yürütülen arkeolojik kazıda, Artuklu Sarayı'nda dekoratif amaçlı kullanıldığı belirlenen 800 yıllık mermer parçaları bulundu.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazıda 2021 sezonu çalışmaları sona erdi.

Diyarbakır'ın yerleşik tarihinin belirlenmesine ışık tutan kazılarda son olarak, Artuklu Sarayı'nı süsleyen 800 yıllık mermer parçaları gün ışığına çıkarıldı.

"Birkaç kasayı dolduracak mermer buluntularına rastlandı"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, 330 gün süren 2021 kazı çalışmalarında birçok esere ulaştıklarını söyledi.

Bu yıl ağırlıklı olarak höyük ile surlar arasında kalan kısımda çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldız, buradaki kazıda 2 bin yıllık Roma yolunun gün yüzüne çıkarıldığını hatırlattı.

Son 2 aydır Artuklu Sarayı bölgesinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarına işaret eden Yıldız, ortaya çıkan eserler bakımından çok verimli bir sezon geçirdiklerini aktardı. Yıldız, "Birkaç kasayı dolduracak mermer buluntularına rastlandı. Bu buluntulardan, Artuklu Sarayı'nda yaklaşık 800 yıl önce mermer malzeme kullanıldığını, bundan dolayı buranın ne kadar önemli bir saray olduğunu anlıyoruz." dedi.

Yıldız, "Mermer süslemelerin değişik versiyonunun Roma döneminde havuz kısmında kullanıldığını görüyoruz. Siyah, bej, beyaz, vişne renkli mermerler var. Günümüzde bölgede çıkartılan mermer çeşidinin hepsinin Artuklu Sarayı'nda 13. yüzyılda kullanıldığını görüyoruz. Bu mermerlerin özellikle zemin döşemesinde, dekoratif ve süsleme amaçlı kullanıldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bulunan mermer parçalarında dikkati çeken çok fazla detay olduğunu anlatan Yıldız, dekoratif amaçlı kullanılan mermerlerin geometrik şekilleri yansıttığını belirtti.

"Önem verilen yapılarda mermer malzeme kullanılır"

Mermer malzeme kullanılmasının dönemin sanata yaklaşımını anlama bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Genelde önem verilen yapılarda mermer malzeme kullanılır. Kullanılan geometrik şekillerin, Diyarbakır'daki sanat yapılarında gördüğümüz geometrik şekillerle benzer olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kazının hem bölge hem de Diyarbakır için çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, kazı devam ettikçe yeni yeni verilere ulaştıklarını kaydetti.

Kazıyla kentin ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlandığını belirten Yıldız, destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Tarih Kurumu, Valilik, Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Sur Kaymakamlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İŞKUR'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Turizm, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nı süsleyen 800 yıllık mermer parçaları bulundu - Son Dakika


Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde çarpıcı karar! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde çarpıcı karar! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor         
11:24
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!         
11:18
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58

Son Dakika Haberleri
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
11:21 Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor
11:20 Yılın son gününe yükselişle başlayan dolar şu saatlerde 13,28'den işlem görüyor
11:17 Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!
11:17 Camdaki Kız 26. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
10:55 Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz?
10:53 Derse geç kalan öğrencisini her gün cetvelle döven öğretmen, gerçeği öğrenince yıkıldı! Ağlatan hikaye yeniden gündemde
10:49 Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor, Türkiye'den de başvurulabiliyor
10:45 Yargıtay'dan eve sarhoş gelen kocalara kötü haber!
10:40 Arınç, Bakan Soylu'yu İBB'ye teftiş üzerinden eleştirdi: Bu şekliyle giderse İmamoğlu, yüzde 50'nin üstünde gelir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 11:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nı süsleyen 800 yıllık mermer parçaları bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement