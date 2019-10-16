Son Dakika Haberleri: Amigo Birol'u duygulandıran anons
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Amigo Birol'u duygulandıran anons

1 saat önce

Paris İstanbul seferini yapan PC 1134 sefer sayılı Pegasus Feyza uçağının kaptan pilotu Suat Demir, yolcular arasında milli takım amigosu Birol Ertan'ın olduğunu öğrenince yaptığı anonsla 49 yıldır milli formanın bulunduğu her ortamda taraftarları çoşturan amigoyu ağlattı.

Amigo Birol'u duygulandıran anons, System.String[]

Paris İstanbul seferini yapan PC 1134 sefer sayılı Pegasus Feyza uçağının kaptan pilotu Suat Demir, yolcular arasında milli takım amigosu Birol Ertan'ın olduğunu öğrenince yaptığı anonsla 49 yıldır milli formanın bulunduğu her ortamda taraftarları çoşturan amigoyu ağlattı.


Yaptığı anonsla, 81 yaşındaki milli amigo Birol için önce tüm yolculardan coşkulu bir alkış rica eden kaptan pilot Suat Demir, daha sonra 'Milli takımımızı yarım asırdır yanlız bırakmayan Birol abimizi ben de alkışlıyor ve ellerinden öpüyorum. Şayet kabul ederlese uçak inince kendisiyle br hatıra fotoğrafı çektirmek ve ellerini öpmek istiyorum' dedi.


Amigo Birol ise kaptan pilot Demir'in bu jesti karşısında gözyaşlarını tutamazken, asker selamı verdi.

Birol Ertan, Suat Demir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:17 
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