Amigurumi bebekler çocukları bekliyor - Son Dakika

Burhaniye Belediye personeli, kreş çocukları için gönüllü olarak Amigurumi oyuncak yapıyor.

Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nde görevli kadın personeller, çocuklar için gönüllü olarak Amigurumi sanatıyla oyuncaklar örmeye başladı. Japon kökenli kelime olan "Ami" ve "Nuigurumi" kelimelerinden türeyen ve Amigurumi sanatıyla örülen oyuncaklar, son zamanlarda her kesim tarafından beğenilmeye başlandı.

Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünde çalışan kadın personellerin başlattığı çalışmayla, önümüzdeki zamanda açılacak, Belediye Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim alacak çocukların Amigurumi oyuncaklarla sevindirilmesi hedefleniyor. Kendi has tekniğinin yanı sıra, Türk el işi tekniğiyle birleştiğinde ilgi çekici ve oldukça sevimli hale gelen Amigurumi oyuncaklar diğer oyuncaklara göre sağlık yönünden de daha zararsız.

Uzun ömürlü olan ve hayvanlardan tutun da, çizgi film karakterlerine kadar pek çok şekilde örülebilen bu oyuncaklar, içeriğinde tüy ve metal bulundurmadığından dolayı çocuklar için risk taşımıyor. Amigurumi oyuncaklar son zamanlarda çocuklar kadar büyüklerinde ilgi gösterdiği oyuncaklar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Burhaniye Belediye personelinin tamamen gönüllü ve hobi amaçlı ürettiği oyuncaklara ilgi çok olunca, Belediye tarafından Amigurumi kursu açılabileceği ve kadınların da bu kursa katılarak Amigurumi sanatını öğrenebileceğini açıkladı. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar Belediyeye bağlı 0266 422 29 93 numarasından detaylı bilgi alabilirler. - BALIKESİR