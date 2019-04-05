Amigurumi Kalp Anahtarlık Nasıl Yapılır? (Tığ İşi Amigurumi Kalp Yapımı) / Dıy Heart Keychain

Herkese Merhaba! Bu videoda, amigurumi kalp şeklinde anahtarlık yapımını, detaylı ama pratik bir şekilde anlattım. Alt yazılı olarak da tarifi tekrar görmenizi sağladım. Umarım faydalı olur.

Herkese Merhaba! Bu videoda, amigurumi kalp şeklinde anahtarlık yapımını, detaylı ama pratik bir şekilde anlattım. Alt yazılı olarak da tarifi tekrar görmenizi sağladım. Umarım faydalı olur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, hepinizi çok seviyorum canlarım ??

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