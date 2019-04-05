Son Dakika Haberleri: Amigurumi Kalp Anahtarlık Nasıl Yapılır? (Tığ İşi Amigurumi Kalp Yapımı) / Dıy Heart Keychain

Amigurumi Kalp Anahtarlık Nasıl Yapılır? (Tığ İşi Amigurumi Kalp Yapımı) / Dıy Heart Keychain

32 dakika önce

Herkese Merhaba! Bu videoda, amigurumi kalp şeklinde anahtarlık yapımını, detaylı ama pratik bir şekilde anlattım. Alt yazılı olarak da tarifi tekrar görmenizi sağladım. Umarım faydalı olur.

Herkese Merhaba! Bu videoda, amigurumi kalp şeklinde anahtarlık yapımını, detaylı ama pratik bir şekilde anlattım. Alt yazılı olarak da tarifi tekrar görmenizi sağladım. Umarım faydalı olur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, hepinizi çok seviyorum canlarım ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:46 Kaynak: Youtube

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