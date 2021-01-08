- Amigurumi yüzlerce insana ekmek kapısı oldu - Son Dakika

- Amigurumi yüzlerce insana ekmek kapısı oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta amigurumi oyuncakları bir çok aileye iş imkanı sağladı. Tanesi 70 ila 100 lira arasında satılan oyuncaklar, kadınların geçim kaynağı oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle kapanınca aylardır evlerinde kalan kadınlar, amigurumi yaparak ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Aile Destek Merkezi koordinatörü Berivan Ürek, pandemi nedeni ile Aile Destek Merkezlerinin kapandığını, bunun çalışmalarına engel olmadığını söyledi. Ürek, "Korona virüs salgını nedeniyle Aile Destek Merkezimiz kapandı. Uludereli kadınlarımız evlerinde üretmeye başlayınca yapılan ürünleri alıp satışlarını gerçekleştiriyoruz. Aile Destek Merkezimiz yüzlerce aileye ekmek kapısı oldu. Pandemi nedeniyle evlerde yapılan kilim ve amigurumi başta olmak üzere birçok el sanatıyla uğraşan kadınlarımızın çalışmalarını evlerinden teslim alıp satışını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle birçok ailenin bütçesine katkı sağlamış oluyoruz. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz" dedi.