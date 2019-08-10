Son Dakika Haberleri: Amik Ovası'na muz serası
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Amik Ovası'na muz serası

35 dakika önce

HATAY'ın Amik Ovası'nda, üreticiler iklim değişikliği nedeniyle alternatifler üretmeye devam ediyor.

Amik Ovası'na muz serası, System.String[]
HATAY'ın Amik Ovası'nda, üreticiler iklim değişikliği nedeniyle alternatifler üretmeye devam ediyor. Nektarin, şeftali, kayısı gibi çeşitli ürünlerin üretildiği Amik Ovası'nda muz yetiştiriciliğine başlandı. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, 10 bin metrekare üzerindeki kapalı alanda muz yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.
Kendisine ait arazide 10 bin metrekarelik alanda toplam 2 bin 200 muz fidesi diktiğini belirten Zaroğlu, "Pamukta yaşadığımız sıkıntıları da göz önüne alarak, bölgedeki iklim değişikliği beni muz seracılığı yapmaya yöneltti. 2 bin 200 adet muz fidesi dikerek kapalı alan oluşturdum. Amacım bölgemizde ürün yelpazesinin değişmesine katkı sağlamak. Bizden sonraki arkadaşlarımız da bölgemizde ekonomiye katkı sağlayacak farklı girişimlerde bulunacaktır" dedi.
Muz yetiştirmeye karar verdikten sonra bir süre Antalya ve bölgesinde muz ile ilgili inceleme yaptığını aktaran Zaroğlu, "İnceleme ve etütlerden sonra hazırlığımızı tamamlayarak muz fidesi diktim. Antalya'da olur da Amik'te olmaz mı? diyerek, çıktığım bu yolda iyi sonuç alacağımıza inanıyorum. Benden önce başlayanlar memnunlar, bundan sonra Amik Ovası'nda daha farklı ürünler yetiştirilerek ekonomiye katkı sağlanacaktır" diye konuştu.


Amik Ovası, Reyhanlı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:55 Kaynak: DHA
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