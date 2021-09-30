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Amik Ovası'nda ekim alanları genişleyen pamukta rekolte beklentisi arttı - Son Dakika

Amik Ovası'nda ekim alanları genişleyen pamukta rekolte beklentisi arttı

30.09.2021 11:30
Amik Ovası'nda ekim alanları genişleyen pamukta rekolte beklentisi arttı, System.String[]

Amik Ovası'nda ekim alanları genişleyen ve hasadına başlanan pamukta rekolte beklentisi de arttı.

Amik Ovası'nda ekim alanları genişleyen ve hasadına başlanan pamukta rekolte beklentisi de arttı.

Amik Ovası'nın Kırıkhan ilçesi bölümündeki tarlalarda çalışan mevsimlik işçiler, sabah erken saatlerde pamuk hasadına başlıyor. Kadınlar tarafından tarladan toplanan pamuk çuvallanarak traktörlere yükleniyor ve fabrikalara gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Amik Ovası'nda üretilen pamuğun hem verimi hem de kalitesiyle çiftçileri mutlu ettiğini söyledi.

Ovada başlayan pamuk hasadının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Çolakoğlu, "Şu an birinci ürün pamuk hasadı bitmek üzere. Türkiye'de üretilen lifli pamuğun yaklaşık yüzde 11'ini Hatay karşılıyor. Geçen yıl 331 bin dekardan 174 bin ton pamuk toplandı. Bu yıl 345 bin dekarlık alanda 180 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor." diye konuştu.

Sertifikalı tohum kullanımıyla verimin dekar başına 300 kilogramdan 500 kilogramın üzerine çıktığına dikkati çeken Çolakoğlu, bu durumun çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

"Dekar başı 600 kilogram ürün alan çiftçi var"

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de ilçede çiftçilerin birinci ve ikincil ürün olarak pamuk ektiklerini belirtti.

Bu yılki verimden memnun olduklarını anlatan Çelik, "Bu sene verimler çok iyi, dekardan 600 kilograma kadar ürün alan çiftçi arkadaşlarımız var. Bu yıl kalite dediğimiz randımanları da çok yüksek ve fiyatlar da yüksek açıklandı. Hava şartlarının iyi gitmesi pamuk kalitesini yükseltti." ifadelerini kullandı.

Pamuk üreticisi Serkan Kılıçoğlu ise 4 Nisan'da 200 dönümlük alanda ektikleri pamuğun hasadına başladıklarını geçmiş yıllara göre fiyat, verim ve kaliteden memnun olduğunu söyledi.

Kılıçoğlu, dönüm başına 650 kilogram civarında pamuk hasadı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üretici Mehmet Çıkar da geçen yıla oranla bu yıl verim ve fiyatların çok farklı olduğunu belirterek, "Ürün kalite olarak da çok iyi. Kendi ektiğim arazimde dönüme 550 kilogram verim aldım. Fiyat ve verimlerden genel olarak çok memnunum." dedi.

Amik Ovası, Kırıkhan, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amik Ovası'nda ekim alanları genişleyen pamukta rekolte beklentisi arttı - Son Dakika


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