Amik Ovası
'nda evler sular altında Hatay
'da Tahtaköprü
Barajının kapaklarının açılmasıyla birlikte Amik Ovası'nda bulunan ekili tarım arazileri ile evler ve araçlar sular altında kaldı. Osman Sönmez
ise hayvanların su içerisinde kaldığını suyun sürekli arttığını belirterek, 50 yıldan beri ilk kez suyun bu şekilde köylerini bastığını anlattı Yusuf Karakaya
, baraj kapaklarının açılması sonrasında ev ve arazilerinin sular altında kaldığını ve perişan olduklarını belirtti
HATAY - Hatay'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajının kapaklarının açılmasıyla birlikte Amik Ovası'nda bulunan ekili tarım arazileri ile evler ve araçlar sular altında kaldı. Hassa
ve Kırıkhan
ilçelerindeki tarım arazilerini sulanması için Karasu
Çayı üzerine yaptırılan 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin 170 bin metreküpe ulaşması nedeniyle kapaklar açılarak, suyun tahliyesine başlandı. Tahliye sonrasında Amik Ovası'ndaki ekili tarım arazileri ve çevresindeki yerleşim alanlarındaki evler su altında bıraktı.
Aşağıoba Mahallesi sakinlerinden Yusuf Karakaya, evlerinin ve ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirterek, "Etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajı'nda suların yükselmesiyle birlikte kapaklarının açılması sonrasında evlerimiz arazilerimiz yerle bir oldu. Şu an evlerimizde oturamıyoruz, mağdur durumdayız, devletimizden yardım bekliyoruz. Bu mağduriyetimizin çözülmesi lazım. Arazilerimiz yerle bir oldu, mahsullerimizi alamıyoruz ve bu mahsuller çıkmazsa burada ki insanlar nereden ekmek yiyecekler?" dedi.
Aşağıoba Mahallesi sakinlerinden Osman Sönmez ise hayvanların su içerisinde kaldığını suyun sürekli arttığını söyleyerek, "50 yıldan beri ilk kez su bu şekilde köyümüze kadar geldi. Buğdaylarımız su içerisinde kaldı. Devletimizin bizlere yardım etmesini bekliyoruz. Tahtaköprü Barajı'nın kapaklarının açılması ile su daha da artıyor. Köyümüz tehlike altındadır, evlere ahırlara sular girdi. Çoğu vatandaşımızın yemleri de yok, hayvanları da su içerisinde kaldı" ifadelerini kullandı.
Evinin su içerisinde kaldığını söyleyen Hürü Önal ise, tek başına yaşadığını ve devletten yardım istediğini dile getirdi.