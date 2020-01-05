Amik Ovası'nda evler ve tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amik Ovası'nda evler ve tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Amik Ovası'nda evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

6 saat önce

Hatay'da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Amik Ovası'nı esir aldı.

Amik Ovası'nda evler ve tarım arazileri sular altında kaldı, System.String[]

Hatay'da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Amik Ovası'nı esir aldı. Yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla ova sular altında kalırken, tarım arazilerini ve evleri su bastı.


Etkili olan yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası sular altında kaldı. Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'ndeki bazı ahırları ve evleri su basarken, hayvanlar zarar gördü. Mahallede çiftçilik yapan Osman Sönmez, "Geçen yıl gibi bu yıl da buğdaylarımız, hayvanlarımız, evlerimiz sular içerisinde. Devlet büyüklerimizden bir an önce yardım bekliyoruz. Yardım yapılmazsa tarlalarımızı satmak zorunda kalacağız" dedi.


Aşağıoba Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Kaplan da, "Köyümüz sular altında kaldı, ahırlarımız tahliye etmek zorundayız. Yemlerimiz ve hayvanlarımız su altında. Devletimizin bir an önce bize yardım etmesini istiyoruz" diye konuştu. - HATAY

Amik Ovası, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
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