Amik Ovası'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Hatay'da göle dönen Amik Ovası'nda kayıkla gezerken kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde yağışlar nedeniyle göle dönen Amik Ovası'nda, balık avlamak için kayığıyla Karasu Deresi'ne doğru açılan Riyad Gümüş'ün (60), 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 3 gün boyunca AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince aranan yaşlı adamın cansız bedeni, kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sazlık alanda bulundu.



Gümüş'ün cenazesi otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. - HATAY