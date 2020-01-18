Amik Ovası'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amik Ovası'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Amik Ovası'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

25 dakika önce

Hatay'da göle dönen Amik Ovası'nda kayıkla gezerken kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Amik Ovası'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Hatay'da göle dönen Amik Ovası'nda kayıkla gezerken kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı.


Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde yağışlar nedeniyle göle dönen Amik Ovası'nda, balık avlamak için kayığıyla Karasu Deresi'ne doğru açılan Riyad Gümüş'ün (60), 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 3 gün boyunca AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince aranan yaşlı adamın cansız bedeni, kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sazlık alanda bulundu.


Gümüş'ün cenazesi otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. - HATAY

Amik Ovası, Antakya, Gümüş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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