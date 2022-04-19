Amik Ovası'nda mevsimlik işçileri ramazanda mesaide - Son Dakika
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Amik Ovası'nda mevsimlik işçileri ramazanda mesaide

19.04.2022 12:30

Amik Ovası'nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Amik Ovası'nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Beşaslan, Kuşaklı ve Bükülmez mahallelerinde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor.

Ramazanda da ekmeklerini kazanmaya çalışan işçiler, Amik Ovası'nda soğan hasadı yapıyor.

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden Hüseyin Elmas (45), AA muhabirine, amele çavuşu olduğunu ve yılın ilk soğan hasadına Hatay'da başladıklarını söyledi.

Reyhanlı'da sezonu bitirip İç Anadolu'ya gideceklerini anlatan Elmas, ramazanda da tarlada mesailerine devam ettiklerini belirtti.

Elmas, sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesailerinin akşama kadar sürdüğünü ifade ederek, "İlk olarak soğanlarımızı söküyoruz, kesim işlerimi yapıldıktan sonra üç boya ayırıp çuvallara koyuyor ve satışa hazır hale getiriyoruz. Ramazanda zorluk yaşıyoruz. İşlerin yarım kalmaması için bazen iftarımızı tarlada yapmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Ali Ürgel de Hatay'da 3 ay soğan hasadında çalışacağını söyledi.

Ailesinin geçimi için yılın belli dönemlerinde tarlalarda çalıştığını dile getiren Ürgel, "Ramazanda çalışmak zor olsa da orucumuzu tutuyoruz. Ben hiçbir zaman orucumu aksatmadım. Sabahın erken saatlerinde başladığımız mesaimiz iftar anına kadar devam ediyor." dedi.

"Günün ilk ışıklarıyla tarlada mesaimiz başlıyor"

Tarım işçisi Büşra Elmas (19), ağabeyi ile Şanlıurfa'dan soğan hasadı için Hatay'a geldiğini söyledi.

Anne ve babasının yaşlı oldukları ve oruç tuttukları için bu yıl hasada gelmediğini belirten Elmas, şöyle devam etti:

"Her yıl 6 ay burada kalıyoruz. Başka şehirlere de gidip soğan hasadı yapıyoruz. Günün ilk ışıklarıyla tarlada mesaimiz başlıyor. Ramazan ayında tarlada çalışmak zor ama mecbur olduğumuz için çalışıyoruz. Burada hem çalışıp hem de oruç tutan arkadaşlarımız var. Bazen işimiz geç bittiği için yemeğini burada yapıp yiyenler de oluyor."

Amik Ovası'nda mevsimlik işçileri ramazanda mesaide
Amik Ovası'nda mevsimlik işçileri ramazanda mesaide
Amik Ovası'nda mevsimlik işçileri ramazanda mesaide
Amik Ovası'nda mevsimlik işçileri ramazanda mesaide

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amik Ovası'nda mevsimlik işçileri ramazanda mesaide - Son Dakika


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