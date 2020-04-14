Amik Ovası'nda pamuk ekimi başladı - Son Dakika

HATAY'ın Amik Ovası'nda 'beyaz altın' pamuk ekimine başlandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Bir aylık ekim sezonunu kaçırırsak, bir yıllık mahsulü kaybederiz. Üretmezsek beslenemeyiz, tüketemeyiz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak tanımlanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, Türkiye'de de hayatı olumsuz etkiliyor. Sosyal yaşamı yaptığı olumsuz etkinin dışında koronavirüs, dünya ekonomisini ve ticaretini de etkiliyor. En stratejik sektörlerden olan tarımda ise koronavirüs salgınına karşın üretim devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Amik Ovası'nda pamuk ekimine başlandığını söyledi. 'Beyaz altın' olarak bilenen pamuğun hak ettiği değeri görmesini arzu ettiklerini belirten Zaroğlu, "Üreticilerin bir kez üretimden koptuktan sonra tekrar tarımsal üretime dönmeleri oldukça zor, hatta olanaksızdır. Bu nedenle gerekli önlemler alınmalıdır. Unutmayalım ki, bir aylık ekim sezonunu kaçırırsak, bir yıllık mahsulü kaybederiz. Üretmezsek beslenemeyiz, tüketemeyiz. Üretemezsek kıtlık ve açlık yaşarız. Çözüm; çiftçilerimizin tarım ürünlerini üretebileceği olanakların güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin de bu gıdalara uygun fiyatta sürdürülebilir bir şekilde ulaşmasının sağlanmasıdır" dedi.

'DESTEKLEME ÖDEMELERİ VERİLMELİ'

Koronavirüs salgınının tarım sektörüne olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için tarımsal politikalar konusunda yapılması gerekenler olduğunu savunan Zaroğlu, 2019 yılı destekleme bedellerinin bir an evvel ödenmesini, 2020 yılı destekleme ödemelerinin de 2021 yılına sarkmadan gerçekleştirilmesini istedi. Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Çiftçilerin Ziraat Bankası, özel bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları yapılandırılmalı, 2020 yılı için faiz alınmamalıdır. Borç ertelemesi, düşük faizli kredi yanında, çiftçi borçlarının silinmesi de gündeme gelmelidir. Çiftçilerin BAĞKUR ve SSK borçları, 2020 yılı hasat sezonu sonuna ertelenmelidir. Üretim için gübre, tohum, ilaç, yem, mazot, elektrik gibi temel girdilerin maliyetleri düşürülmeli, tarımsal girdilere destek verilmeli, KDV indirimi dahil üreticiyi ve üretimi rahatlatıcı önlemler ivedilikle alınmalıdır. Yeni başlayan ekim döneminde acil olarak bu önlemlerin alınması tüm çiftçilerimizin rahat bir nefes almalarına olanak sağlayacaktır. Tarım, doğru şekilde desteklenirse enflasyon, cari açık ve işsizliğin en önemli ilaçlarından birisi olur."