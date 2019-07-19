Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

HATAY'da Amik Ovası'nda ekili pamukta görülen 'zenk' hastalığı üreticiyi endişelendiriyor.Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, bu yıl pamuk ekili alanlarda görülen 'zenk' hastalığı nedeniyle sancılı dönemde olduklarını belirtti. Özellikle pamuk ekiminden sonra başlayan iklim değişikliği nedeniyle oluşan 'zenk' hastalığı ile yoğun mücadele içerisinde olduklarını anlatan Zaroğlu, 'zenk' ile mücadele etmek için birden fazla ilaçlama yaptıklarını kaydetti. Zaroğlu, hastalığın yoğun oluşu nedeniyle önüne geçemediklerini, zirai mücadelenin de girdilere çok ağır yük getirdiğini söyledi.Ülke ekonomisine büyük gelir sağlayan, tekstilin ham maddesi konumunda olan pamuğun desteklenmezse bitme aşamasına geleceğini ileri süren Zaroğlu, "Son dönemde iklim değişikliğinden dolayı kaynaklanan nedenlerle üretimde ciddi oranda düşüşler meydana gelebilir. Pamukta ciddi masraflar meydana geldi. Bu da üreticiyi sıkıntıya düşürdü. Girdiler üretici için ağır yüktür. Hükümetimizin özellikle pamukla ilgili stratejisini belirlemesini, desteklemelerle ilgili ciddi çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz. Yoksa beyaz altın bitme noktasına gelecektir. Son zamlarla beraber akaryakıt, gübre, ilaç gibi tüm girdiler nedeniyle üretici nefes alacak durumda değil. Yoksa pamuk Adana'da olduğu gibi burada da ekilemeyecek duruma gelecektir. Beyaz altın pamuk bitmesin, üreticinin ve pamuğun yaşaması için çiftçi desteklenerek rahat nefes alır duruma getirilsin" dedi.'PAMUK DESTEKLEMELERİ AÇIKLANMALI'Ekim alanlarındaki hastalığın yanı sıra genel olarak girdilerdeki artışların üreticiyi mağdur ettiğini sözlerine ekleyen Zaroğlu, 2019 yılına ait pamuk desteklemelerinin bir an önce açıklanmasında yarar olduğunu belirterek, "Ekonomik sıkıntı nedeniyle üretici pamuğu ekemez hale gelecektir. Bölgemizde 200 bin dekar ekili tarım arazisinin 105 bin dönümünde pamuk bulunmaktadır. Bu da pamuğun önemini rakamsal olarak göstermektedir. Son dönemlerde pamuk destekleme ile ilgili ödemeler yapılıyor, 2018 yılına ait desteklemenin yüzde 70 ödendi, yüzde 30'unu ise beklemedeyiz. Kalan yüzde 30'un bir ay içinde ödeneceği belirtildi. Destekleme ödemelerinin kalan kısmı bir an önce yapılmalı" diye konuştu.