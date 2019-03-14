Son Dakika Haberleri: Amik Ovası'nda Renk Cümbüşü

Amik Ovası'nda Renk Cümbüşü

7 dakika önce

Hatay'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

Amik Ovası'nda Renk Cümbüşü, System.String[]
Hatay'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.

Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda görsel bir şölen sundu.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ekili alanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekti.

İlkbaharın güzelliğini yansıtan bahçeler, "drone"la da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:53 Kaynak: AA

Türkiye, Hatay, Amik Ovası, Kültür Sanat
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