Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar - Son Dakika

Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar

HATAY'da Amik Ovası'nın verimli topraklarında kurulan süs balığı üretim tesisinde yetişen binlerce akvaryum balığı, Türkiye'deki petshoplara pazarlanıyor.

Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar, System.String[]

HATAY'da Amik Ovası'nın verimli topraklarında kurulan süs balığı üretim tesisinde yetişen binlerce akvaryum balığı, Türkiye'deki petshoplara pazarlanıyor.

Kentte girişimci çiftçiler Ahmet Şanverdi ile Mehmet İnanç, 2 yıl önce Amik Ovası'nın verimli topraklarına süs balığı üretim tesisi kurdu. 40 dönümlük arazide kazılan 19 havuzda 900 bin civarında balık yetiştirildiğini söyleyen tesis sorumlusu Mehmet İnanç, başlarda çevredeki çiftçilerin bu durumu garipsediğini fakat daha sonra kendilerini takdir ettiğini söyledi.Ortağı Ahmet Şanverdi ile beraber bu işi daha da büyüterek balık çeşitliliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen İnanç, "Daha önce sadece süs balığının pazarlamasını yapıyorduk. Bir tesis kurup balıkları kendimiz yetiştirmeye karar verdik. 10 yıllığına kiraladığımız 40 dönümlük tarlada 19 havuz kurup, başta Japon balığı olmak üzere, kuyu, çöpçü, lepistes, balon ve kür kulak balığına varana kadar her türlü süs balığı yetiştiriyoruz. Şu an 900 bin civarında balığımız bulunuyor? dedi.'ÇOK ZEVKLİ BİR İŞ YAPIYORUZ'Türkiye'nin en uç noktasına kadar süs balığı yolladıklarını belirten Mehmet İnanç, birbirinden farklı şehirlerde müşterilerinin olduğunu söyledi. Coğrafi konumu sayesinde barajın suyundan faydalandıklarını belirten İnanç, "Biz bu işe ticaret ile başladık ancak sonrasında baktık ki çok zevkli bir iş yapıyoruz. Havuzlarda balıklarla ilgilenmek, onları beslemek severek yaptığımız işler haline geldi. Saati geldiğinde geliyorsunuz yem atıyorsunuz ve balıklar toplanıyor, oldukça keyifli bir görüntü ortaya çıkıyor" diye konuştu.'BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞ DE ÇİFTÇİLİK'Yaptığı işi de çiftçilik olarak adlandıran Mehmet İnanç, şöyle devam etti:

"Çiftçi olmak için ille de pamuk, biber ekmeye gerek yok. Bizim yaptığımız iş de çiftçilik sayılıyor. Süs balıklarını en güzel şekilde müşteriye yetiştiriyoruz. Hava şartlarına göre balıklarımız içeride veya dışarıdaki havuzlarda muhafaza ediyoruz. Soğuk havaya dayanamayan balıklarımızı içeride sıcak su ile hayata tutunduruyoruz.?


Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar
Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar
Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar
Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar
Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar
Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar
Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar
Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amik Ovası?nda süs balığı yetiştiriyorlar - Son Dakika

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