Son Dakika Haberleri: Amik Ovası'nda Tarlalar Sular Altında

Amik Ovası'nda Tarlalar Sular Altında

1 saat önce

Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nın tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi'nin taşması sonucu Amik Ovası'nda su baskınları yaşandı.

Amik Ovası'nda Tarlalar Sular Altında, System.String[]
Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nın tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi'nin taşması sonucu Amik Ovası'nda su baskınları yaşandı.

Kentte etkili olan yağışlardan dolayı Tahtaköprü Barajı'nda işletme seviyesinin üzerine çıkan su tahliye edildi.

Karasu Deresi'nin yükselen debi sonucu taşması nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarım arazileri sular altında kaldı.

Su baskınından dolayı Hatay Havalimanı güzergahındaki kara yolunun tek şeridi de ulaşıma kapandı.

Yaşanan taşkında mevsimlik işçilerin çadırları ve bazı evler de zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:53 Kaynak: AA

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