Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu - Son Dakika

Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu

6 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde, göle dönen Amik Ovası'nda teknenen alabora olması sonucu suya düşen adamı arama çalışmaları sürüyor.

Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde, göle dönen Amik Ovası'nda teknenen alabora olması sonucu suya düşen adamı arama çalışmaları sürüyor.


Son haftalarda etkili olan sağanak yağışların ardından göle dönen Amik Ovası'nda, dün tekne ile ilerleyen Rivad Gümüş (60), bir süre sonra gözden kayboldu. Dün akşam saatlerinde ailesinin ihbarı üzerine ovada başlatılan arama çalışmalarında alabora olan tekneye ulaşılırken, Rivad Gümüş'in izine rastlanmadı.


AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından bugün şu ana kadar yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı.


Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi. - HATAY

Amik Ovası, Antakya, Gümüş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

6 çocuk annesi, eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı
Ağabeyinin evinin penceresinden atlayarak intihar eden Merve'nin ölümüyle ilgili korkunç iddialar Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:18 15 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:10 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda - Son Dakika Haber
00:10 Başkent'te kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
00:05 İkizleri sobadan sızan karbonmonoksit gazı ayırdı - Son Dakika Haber
00:05 Maskeli soyguncu vurularak öldürüldü - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]