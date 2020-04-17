Amik Ovası'nda turfanda soğan hasadı başladı - Son Dakika

Hatay'da yaklaşık 20 bin dekarda ekilen turfanda soğanda hasat sezonu açıldı.

Verimli arazilerin bulunduğu Amik Ovası'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinden tarım işçileri, soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.

Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçiler, ürünleri tartarak satışa hazır hale getiriyorlar.

Daha sonra kamyonlara yüklenen soğanlar, talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turfanda soğanda hasada başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Girdi fiyatları arttı"

İl genelinde yaklaşık 20 bin dekar alanda soğan ekildiğini hatırlatan Okay, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağışlar ve dengeli geçen sezondan dolayı hasatta iyi bir rakam bekliyoruz. Dönümden 3-5 ton arası ürün planlıyoruz. Şu an da soğan tarlada 2,5 lira civarlarında seyretmekte. Geçen yıl 20 bin dekardan yaklaşık 80 bin ton ürün sağlanmıştı. İnşallah bu yıl inşallah 90 bin ton ürün alınacak."

Hasadın mayıs ayı sonuna kadar süreceğini belirten Okay, ilerleyen günlerde ürün artacağından fiyatında düşme öngördüklerini vurguladı.

Okay, yağışların verimi artırdığına değinerek, "Bu yıl inşallah verimimiz iyi olacak ve çiftçi mutlu olacak. Sıkıntımız ise ürün girdi fiyatlarının artması." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye yetecek soğanımız var"-

Amik ovasındaki üreticilerden Hüseyin Kubat da koronavirüsten dolayı işçi bulmakta zorlandıklarını ancak bu sorunu çözdüklerini belirtti.

Ürünlerinin ortalama 2,5-3 liradan tarladan satıldığını aktaran Kubat, "Soğan hasadımız başlamıştır. Türkiye'ye yetecek kadar soğanımız var. Koronavirüs dolayısıyla işçiler ve taşımada sınırlama getirildi tabii bu da maliyeti arttırıyor." dedi.

Soğanın zorlu süreçlerin ardından satışa çıktığını belirten üretici Hamza Kubat ise kavurmalık, orta ve iri olmak üzere 3'e ayırdıkları soğanları sabahın ilk ışıklarında toplamaya başladıklarını kaydetti.