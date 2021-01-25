GAZİANTEP - Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı arttı - Son Dakika

GAZİANTEP - Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı arttı
25.01.2021 13:13
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışlarla yüzde 5'ten 10'a yükseldi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışlarla yüzde 5'ten 10'a yükseldi.
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 5'e düşen Tahtaköprü Barajı'ndaki su doluluğu, etkili son yağışların ardından yüzde 10'a yükselerek 45 milyon metreküpe çıktı.
Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son kar ve yağmurlarla çiftçinin yüzünün güldüğünü; yağışların düzenli yağmasıyla barajın dolmasını ümit ettiklerini söyledi.
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