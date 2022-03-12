GAZİANTEP - Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla arttı - Son Dakika

Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ve kuruma tehlikesi geçiren Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi 128 milyon metreküpe ulaştı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışlarla ve "son 54 yılın en şiddetlisi" olarak değerlendirilen kar yağışıyla çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Barajdaki su seviyesinin geçen yıl ocak ayında 45 milyon metreküp olduğunu, yetkililerinden aldıkları bilgi doğrultusunda barajda doluluk oranının 128 milyon metreküpe ulaştığını aktaran Köse, "Mevsimsel yağışların devamıyla su seviyesinin 200 milyon metreküpe çıkacağı bekleniyor. Bölge çiftçileri ise son yağışların ilçenin ana ürünleri başta kırmızı biber, üzüm olmak üzere diğer tüm ürünlerin rekoltelerini olumlu yönde etkileyeceğini, yer altı sularının ise zenginleşeceğini bize belirtti." dedi.